jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak keluarga di tanah air, memilih SUV bukan cuma soal tampang yang gagah, melainkan kepercayaan.

Selama lebih dari 15 tahun mengaspal di Indonesia, Mitsubishi Pajero Sport berhasil merawat kepercayaan itu.

Di tengah gempuran model-model baru, SUV berkonstruksi ladder frame ini tetap punya tempat tersendiri di hati konsumen.

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Kuncinya terletak pada keseimbangan antara ketangguhan mesin dan kenyamanan kabin yang memanjakan keluarga.

"Top of mind pertama kali orang membeli SUV adalah Mitsubishi Pajero Sport. Orang cinta sama Pajero Sport karena reliability-nya dan toughness-nya," ujar Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia Rifat Sungkar, Rabu (18/11).

Pernyataan Rifat bukan tanpa alasan. Di balik kap mesinnya, tertanam jantung pacu 2.4L MIVEC Turbo Diesel bertenaga 181 PS dengan torsi puncak 430 Nm.

Torsi yang sudah galak sejak putaran bawah membuat mobil terasa ringan saat harus berhenti-jalan di kemacetan, menyalip di jalan tol, maupun menanjak dengan muatan penuh.

Teknologi MIVEC pun menjaga pembakaran tetap efisien tanpa mengorbankan tenaga.