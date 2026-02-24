Kunci Suzuki Menghadirkan Layanan Purnajual yang Rapi dan Andal
jpnn.com, JAKARTA - Di balik layanan purnajual yang rapi dan cepat di bengkel resmi Suzuki, ada tangan-tangan teknisi yang terus diasah kemampuannya.
Komitmen itu kembali ditegaskan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) lewat ajang Suzuki Victorious Contest 2025.
Kompetisi nasional yang menjadi panggung adu keterampilan teknisi sepeda motor terbaik dari seluruh jaringan.
Babak final digelar 11 Februari 2026 di SMK Wiworotomo, Purwokerto—sebuah lokasi yang sekaligus menegaskan kolaborasi erat antara industri dan pendidikan vokasi otomotif.
Suasana kompetisi terasa serius dan tetap meriah. Selain ujian teknis yang ketat, acara juga dibalut sentuhan budaya lokal.
Kontes bukan sekadar lomba, melainkan proses panjang berjenjang, mulai dari seleksi tingkat dealer hingga regional, sebelum akhirnya menyisakan para finalis terbaik di tingkat nasional.
Para peserta diuji melalui empat tahapan: teori produk, pengukuran sesuai SOP, praktik servis, hingga troubleshooting.
Semua dirancang menyerupai kondisi nyata di bengkel, tempat mereka sehari-hari menghadapi beragam keluhan konsumen.
Di balik layanan purnajual yang rapi dan cepat di bengkel resmi Suzuki, ada tangan-tangan teknisi yang terus diasah kemampuannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SIS Ungkap Alasan Harga Suzuki e Vitara Rp 700 Jutaan, Simak Nih
- Menjajal Suzuki XL7 Hybrid di IIMS 2026, Bagi Pengunjung Ada Hadiah Motor
- Suzuki XBee Mejeng di IIMS 2026, Sinyal Kuat Masuk Indonesia?
- Suzuki Tawarkan Diskon Sparepart hingga 25 Persen Selama IIMS 2026
- 2 Motor Suzuki Ini Curi Perhatian di IIMS 2026, Desainnya Keren
- Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil