Kunci Suzuki Menghadirkan Layanan Purnajual yang Rapi dan Andal

jpnn.com, JAKARTA - Di balik layanan purnajual yang rapi dan cepat di bengkel resmi Suzuki, ada tangan-tangan teknisi yang terus diasah kemampuannya.

Komitmen itu kembali ditegaskan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) lewat ajang Suzuki Victorious Contest 2025.

Kompetisi nasional yang menjadi panggung adu keterampilan teknisi sepeda motor terbaik dari seluruh jaringan.

Babak final digelar 11 Februari 2026 di SMK Wiworotomo, Purwokerto—sebuah lokasi yang sekaligus menegaskan kolaborasi erat antara industri dan pendidikan vokasi otomotif.

Suasana kompetisi terasa serius dan tetap meriah. Selain ujian teknis yang ketat, acara juga dibalut sentuhan budaya lokal.

Kontes bukan sekadar lomba, melainkan proses panjang berjenjang, mulai dari seleksi tingkat dealer hingga regional, sebelum akhirnya menyisakan para finalis terbaik di tingkat nasional.

Para peserta diuji melalui empat tahapan: teori produk, pengukuran sesuai SOP, praktik servis, hingga troubleshooting.

Semua dirancang menyerupai kondisi nyata di bengkel, tempat mereka sehari-hari menghadapi beragam keluhan konsumen.