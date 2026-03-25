Kunjungan Bahlil ke Jepang Mempertegas Posisi Indonesia dalam Rantai Energi Global

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati kebijakan publik Prof. Dr. Henry Indraguna, SH., MH., menilai diplomasi energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jepang menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam percaturan global.

Menurut dia, Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi objek, melainkan aktor yang aktif menentukan kepentingannya sendiri.

“Indonesia tidak lagi menjadi objek dalam relasi kuasa global, tetapi menjadi subjek yang aktif mendefinisikan kepentingannya sendiri,” ujar Henry dikutip JPNN, Rabu (25/3).

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu menilai langkah pemerintah juga menjadi upaya mendekonstruksi narasi lama yang menempatkan negara berkembang hanya sebagai pemasok bahan mentah.

Henry menyebut diplomasi tersebut mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global.

“Ini bentuk kedaulatan yang cair tetapi kokoh. Menunjukkan hukum nasional mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan jati diri konstitusionalnya,” kata Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar tersebut.

Pernyataan itu merespons kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Tokyo, Jepang, pada pertengahan Maret 2026. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia memperkuat kerja sama strategis di sektor energi dan mineral dengan pemerintah Jepang.

Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ryosei Akazawa, Bahlil menyepakati dua nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan itu mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon.