menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kunjungan Lapangan IGA 2025 Dimulai, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Replikasi Inovasi

Kunjungan Lapangan IGA 2025 Dimulai, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Replikasi Inovasi

Kunjungan Lapangan IGA 2025 Dimulai, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Replikasi Inovasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan replikasi inovasi akan memperkuat kinerja pemerintah daerah.

Hal itu dikatakannya saat membuka kegiatan kunjungan lapangan sebagai bagian dari rangkaian Innovative Government Award atau IGA 2025 di Command Center BSKDN pada Senin, 8 Desember 2025.

Dalam sambutannya dia menjelaskan, inovasi merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah dinamika perubahan zaman yang bergerak sangat cepat.

Baca Juga:

Dia menilai, kemampuan daerah dalam merespons perkembangan dan memanfaatkan teknologi akan menentukan kualitas layanan publik di masa mendatang.

"Dunia bergerak sangat cepat, kita perlu inovasi, yang mana inovasi ini bukan hanya soal teknologi tapi kemampuan mengubah cara kerja agar masyarakat dapat mengakses layanan yang lebih cepat dan mudah," ungkap Yusharto.

Pada kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, perwakilan dari setiap daerah akan diajak melihat langsung penerapan inovasi khususnya yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama yang berkaitan dengan Jakarta Satu, Jakarta Smart City, dan Future City Hub.

Baca Juga:

Melalui kunjungan tersebut, Yusharto berharap setiap Pemda dapat mengenali mengapa inovasi penting, bagaimana ia memengaruhi akses layanan masyarakat, dan sejauh mana praktik baik tersebut dapat direplikasi di wilayah masing-masing.

"Inovasi yang ada nantinya ditampilkan pun beragam, tidak hanya dari Jakarta,harapannya ini dapat menarik bagi seluruh daerah untuk mereplikasinya," tambahnya.

Rangkaian Innovative Government Award atau IGA 2025 sudah memasuki tahapan kunjungan lapangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI