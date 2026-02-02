Kunjungan Megawati ke Abu Dhabi Diwarnai Obrolan Hangat dengan Menteri UEA
jpnn.com, ABU DHABI - Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima RI dan Ketua Umum PDIP, tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Minggu (1/2) sore waktu setempat. Ia didampingi putranya, Muhammad Prananda Prabowo, serta sejumlah pengurus PDIP. Kedatangan mereka disambut oleh Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, dan Menteri Negara pada Kementerian Luar Negeri UEA, Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, di Bandara Al Bateen.
Dalam sambutannya, Saeed menyampaikan, "Selamat datang dan semoga menikmati kunjungan di UEA. Saya berharap bersedia mengunjungi beberapa tempat di Abu Dhabi." Ia pun mengajak Megawati mengunjungi Museum Nasional Zayed yang baru diresmikan akhir 2025. Menanggapi ajakan tersebut, Megawati menyatakan rencananya untuk mampir pada 7 Februari.
Percakapan kemudian berlanjut hangat. Megawati memperkenalkan putranya, Prananda Prabowo, kepada Saeed. Untuk mencairkan suasana, Saeed bertanya apakah Megawati lebih menyayangi anak atau cucu dan cicitnya. Atas pertanyaan itu, Megawati tertawa lepas dan menyebutnya sebuah rahasia. Saeed lalu berkelakar, "Mereka lebih mencintaimu karena orang tua mereka pasti sangat disiplin," yang disambut tawa bersama.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menjelaskan makna di balik sebutan 'Bung' untuk Presiden Pertama RI, Soekarno. "Orang yang memanggil dengan bung itu biasanya panggilan dari hati," jelasnya. Setelah berbincang, Saeed kemudian mempersilakan Megawati beserta rombongan untuk menuju hotel. (tan/jpnn)
Megawati dan Prananda Prabowo tiba di Abu Dhabi. Disambut Menteri UEA Saeed Al Hajeri, percakapan hangat terjalin.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
