Kunjungan Perdana ke Indonesia, Presiden Seiko Epson Corporation Resmikan PIN Experience Center

jpnn.com, JAKARTA - Junkichi Yoshida melakukan kunjungan bisnis pertamanya ke Indonesia sejak menjabat sebagai Presiden Seiko Epson Corporation (SEC).

Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen Epson di pasar Indonesia yang terus berkembang pesat.

Epson telah menyetujui perubahan kepemimpinan melalui rapat dewan direksi, yang berlaku efektif sejak 1 April 2025.

Dalam restrukturisasi tersebut, Yasunori Ogawa resmi menjabat sebagai Chairman dan Director, sementara Junkichi Yoshida ditunjuk sebagai Presiden dan CEO baru Epson.

Junkichi Yoshida bukanlah sosok baru di Epson.

Dia memulai kariernya pada 1988 dan telah menempati berbagai posisi strategis selama lebih dari tiga dekade, termasuk sebagai Chief Operating Officer Printing Solutions Division.

Pengalaman panjangnya dalam mengelola bisnis inti Epson menjadikan Yoshida figur penting dalam membawa visi keberlanjutan dan inovasi perusahaan ke level global.

Momen kunjungan kepemimpinan tertinggi SEC ini menjadi panggung peresmian PIN Experience Center milik PT Pasifik Internusa (PIN), sebuah fasilitas yang diklaim sebagai pusat solusi dan showroom teknologi cetak terbesar di kawasan Asia Tenggara.