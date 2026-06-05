Kunjungan Taman Nasional Meningkat, Menhut: Anak Indonesia Tak Hanya Suka ke Mal
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut Indonesia memiliki 57 Taman Nasional dan 143 Taman Wisata Alam dengan tren kunjungan turis yang terus meningkat setiap tahun.
Hal demikian dikatakan Raja Juli saat meluncurkan aplikasi Ayo ke Taman Nasional di Jakarta, Kamis (4/6).
“Kunjungan ke Taman Nasional selalu naik tiap tahunnya," kata dia melalui keterangan persnya, Jumat (5/6).
Adapun, peluncuran aplikasi Ayo ke Taman Nasional menjadk upaya transformasi digital, sekaligus mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan kunjungan ke wisata alam di Indonesia.
Peluncuran itu dilakukan dalam rangkaian pembukaan Indonesia Outdoor Festival (INDOFEST) yang dikenal sebagai momen "lebarannya para pendaki".
Raja Juli mengatakan tren meningkatnya kunjungan turis ke taman nasional menandakan anak di Indonesia bukan hanya mau ke mal semata.
"Anak-anak kita tidak hanya suka ke mal, tidak hanya mager main ponsel di kamar masing-masing, tetapi outdoor activity sudah menjadi aktivitas mainstream yang setiap tahunnya meningkat,” kata eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.
Raja Juli menyebut Kemenhut bertanggung jawab memastikan kawasan konservasi tetap aman dan nyaman ketika dikunjungi masyarakat.
Bukan cuma ke mal, Menhut sebut tren outdoor activity anak muda naik. Akses wisata kini makin mudah lewat aplikasi e-ticketing baru.
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