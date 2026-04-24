Kunjungan Wapres Gibran ke Papua Dikritik, PSI Membela

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini buka suara perihal kritikan atas kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua beberapa waktu lalu.

Gibran dikritik karena kunjungannya dianggap tidak memberikan dampak terhadap penyelesaian konflik di sejumlah wilayah Papua.

Faldo menuturkan PSI sangat memahami adanya ekspektasi besar agar persoalan Papua segera tuntas.

“Namun, kita harus realistis bahwa masalah sekompleks ini butuh proses dan kehadiran Mas Gibran adalah langkah nyata untuk menyelesaikan masalah, dengan mendengar langsung suara rakyat di akar rumput,” ucap Faldo saat dihubungi JPNN.com, pada Jumat (24/4).

Menurut dia, kunjungan wapres itu adalah bagian tak terpisahkan dari proses panjang termasuk juga tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Karena bagi kami di PSI, hadir langsung di lapangan adalah cara terbaik untuk menegaskan bahwa Papua adalah Indonesia yang harus selalu dirangkul dalam setiap kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Faldo mengeklaim bahwa PSI berdiri teguh mendukung semua upaya percepatan perbaikan kesejahteraan di Papua.

Terlebih, mereka percaya peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi salah satu cara menuju perdamaian.