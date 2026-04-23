Kunjungan Wapres ke Papua Dikritik, Deddy Komisi II Kasih Saran Ini Buat Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus menyarankan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka terus turun ke lapangan mendengar keluhan rakyat Papua ketimbang menerima informasi dari pejabat setempat.
Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi kunjungan kerja Gibran ke Papua yang menuai kritik anggota legislatif setempat.
"Saran saya, lebih sering turun dan mendengar masukan banyak pihak secara langsung dan tidak hanya dengar dari para pejabat," ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (23/4).
Legislator fraksi PDIP itu juga menyarankan Gibran sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP), bisa meluangkan waktu untuk memikirkan solusi jangka pendek dan panjang atas persoalan di Bumi Cenderawasih.
"Sama Pak Wapres harus banyak sabar dan tidak terlalu memaksa," ungkap Deddy.
Dia berharap kunjungan kerja putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu berikutnya sudah lebih membawa solusi konkret terhadap masalah di Papua.
"Masalah keamanan itu erat kaitannya dengan masalah keadilan dan kesejahteraan, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran serta meaningfull participation dari warga di sana," ungkap Deddy.
Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan menyadari Gibran butuh waktu untuk mendengar, menyimak, dan memproses berbagai masalah di Papua.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyarankan Gibran bisa meluangkan waktu memikirkan solusi jangka pendek dan panjang atas persoalan di Papua.
- Tanggapan Gibran soal Pernyataan Jusuf Kalla
- Begini Cara Gibran Menyerangkan Mama Janda Papua di Hari Kartini, Luar Biasa!
- Hubungan JK dan Simpatisan Jokowi-PSI Memanas, Efriza: Gibran Bisa Kena Getahnya
- Deddy PDIP Peringatkan Adik Prabowo: Jangan Bikin Pernyataan yang Memengaruhi Ekonomi
- Hashim Ungkap Ada Upaya Kudeta Prabowo, Pengamat Ingatkan Presiden Mewaspadai Wapres
- Diajak Gibran Berkantor di IKN, Deddy Anggap Wapres Tak Paham Konsep Bernegara