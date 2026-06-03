Kunjungan Wisman Capai 4,68 Juta per April 2026, Tertinggi Sejak 2020
jpnn.com, JAKARTA - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Januari - April 2026 tercatat mencapai angka tertinggi sejak 2020.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan.
Angka kunjungan tersebut naik 7,22 persen secara tahunan, dibanding April 2025.
Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta perjalanan.
Artinya, naik 8,24 persen secara kumulatif (c-to-c), dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Capaian kunjungan wisman Januari-April merupakan tertinggi sejak 2020," kata Pudji di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
Dari data paspor yang dipegang, wisman dari Malaysia tercatat sebagai pengunjung tertinggi, dengan 207,96 ribu kunjungan setara 16,65%.
Kemudian, diikuti Australia dengan 157,96 ribu kunjungan atau setara 12,65 persen dan Tiongkok 133,99 ribu kedatangan atau berkisar 10,73 persen.
Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Januari - April 2026 tercatat mencapai angka tertinggi sejak 2020.
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