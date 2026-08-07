menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Kunjungan Wisman Naik 5,71 Persen, Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Nasional

Kunjungan Wisman Naik 5,71 Persen, Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Nasional

Kunjungan Wisman Naik 5,71 Persen, Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Staf Khusus Kementerian Pariwisata Apni Jaya Putra. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja sektor pariwisata Indonesia sepanjang Semester I 2026 menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bagi perekonomian nasional di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.

Staf Khusus Kementerian Pariwisata Apni Jaya Putra, mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan sektor pariwisata tetap tumbuh solid selama enam bulan pertama tahun ini.

Baca Juga:

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini menjadi bukti bahwa pariwisata mampu menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional," kata Apni dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Semester I 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tercatat sebanyak 630,41 juta perjalanan atau tumbuh 2,71 persen secara tahunan.

Selain jumlah kunjungan yang meningkat, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara juga naik menjadi 1.313 dolar AS per kunjungan atau bertambah 6,36 persen dibandingkan Semester I 2025.

Pariwisata Indonesia tumbuh positif pada Semester I 2026, didorong kenaikan wisman dan belanja wisatawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI