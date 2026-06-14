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Kunjungi AFT Ngurah Rai, Komut Pertamina Cek Pasokan Avtur Jelang Penerbangan Meningkat

Kunjungi AFT Ngurah Rai, Komut Pertamina Cek Pasokan Avtur Jelang Penerbangan Meningkat
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Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan saat mengunjungi Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Bali, untuk memastikan pasokan avtur menjelang peningkatan trafik penerbangan, Sabtu (13/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, DENPASAR - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Bali, Sabtu (13/6).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan dan kualitas bahan bakar pesawat tetap terjaga, sehingga kebutuhan penerbangan di Bali dapat terpenuhi dengan baik selama periode liburan sekolah dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya sengaja melakukan kunjungan ini untuk memastikan seluruh prosedur operasional berjalan dengan baik," kata Mochamad Iriawan dalam keterangannya, Minggu (14/6).

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Menurutnya, keandalan AFT Ngurah Rai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat konektivitas udara dari dan menuju Bali.

"Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan," ujar Mochamad Iriawan.

AFT Ngurah Rai merupakan fasilitas strategis yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan dan menjamin kualitas avtur bagi seluruh maskapai penerbangan domestik maupun internasional yang beroperasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

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Dengan kapasitas total tangki penyimpanan avtur sebesar 24.300 kiloliter (KL), fasilitas ini menjadi salah satu penopang utama pasokan energi penerbangan di Bali.

Saat ini, konsumsi avtur di AFT Ngurah Rai mencapai rata-rata sekitar 1.495 KL per hari.

Komut Pertamina Mochamad Iriawan mengunjungi AFT Ngurah Rai untuk memastikan pasokan avtur tetap terjaga menjelang trafik penerbangan meningkat

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