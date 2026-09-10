Kunjungi Banjarbaru, Wapres Gibran Tekankan Keselamatan Warga di Tengah Penanganan Karhutla

jpnn.com, BANJARBARU - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga terdampak harus menjadi prioritas utama selama proses pemulihan kondisi di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat melakukan kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/9).

"Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, khususnya pemenuhan kebutuhan pengobatan, ketersediaan masker, vitamin, air, logistik, hingga akses pendidikan,” katanya.

Ia meminta pemerintah memastikan kelompok rentan memperoleh perhatian memadai karena anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas menghadapi kebutuhan perlindungan yang lebih besar, ketika kualitas lingkungan terdampak asap karhutla.

Menurut Wapres, pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang harus tetap tersedia bagi masyarakat, karena paparan asap dapat mengganggu kondisi kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki kerentanan terhadap gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk.

Gibran juga menekankan keberlangsungan pendidikan sehingga dampak karhutla tidak menghambat anak-anak dalam memperoleh layanan pendidikan, termasuk ketika kondisi lingkungan mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap keselamatan peserta didik.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti masker, vitamin, air, obat-obatan, serta logistik agar warga tetap memperoleh dukungan selama menghadapi dampak karhutla.