Kunjungi BIM, Habib Aboe Dorong Penguatan Keamanan Siber & Etika AI Sektor Pariwisata Bali

jpnn.com - DENPASAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Habib Aboe Bakar Al Habsyi bersama delegasi Badan Kerja Sama Antar- Parlemen (BKSAP) DPR melakukan kunjungan kerja ke Bali International Muhammadiyah University, Rabu (26/8).

Habib Aboe bersama BKSAP DPR RI dan BIM University membahas perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), transformasi digital, serta tantangan keamanan siber di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Habib Aboe mengapresiasi berbagai inovasi BIM University dalam pemanfaatan teknologi AI. Salah satunya melalui penyelenggaraan Bali Future Lab pada Juli 2026 yang mendorong transformasi AI dan digitalisasi bagi sektor UMKM dan pariwisata di Bali.

“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, kemajuan teknologi pariwisata harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan digital,” ujar Habib Aboe yang juga wakil ketua BKSAP DPR RI itu.

Dia menilai perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi kemajuan pariwisata, namun pada saat yang sama menghadirkan kerentanan baru. Habib Aboe menyebut ancaman itu antara lain berupa cyber scams, penyalahgunaan data wisatawan, hingga manipulasi digital dan deepfake yang berpotensi merusak kepercayaan publik serta citra pariwisata Indonesia.

Oleh karena itu, Habib Aboe mendorong BIM University untuk mengambil peran lebih strategis melalui pusat riset dan inovasi dalam membantu memitigasi kejahatan digital yang menyasar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain keamanan siber, juga disoroti pentingnya kedaulatan data dan etika digital. Habib Aboe mengingatkan bahwa perkembangan AI bergerak sangat cepat, bahkan dalam sejumlah aspek dapat melampaui perkembangan regulasi. “Kami tidak ingin generasi muda hanya lihai menciptakan teknologi, tetapi abai terhadap hukum, etika dan privasi,” ujarnya.

Habib Aboe berharap kurikulum perguruan tinggi mampu mengintegrasikan keterampilan teknologi dengan kesadaran hukum dan etika, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi.