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Kunjungi GIIAS 2026, Menko Airlangga Kepincut SUV Tangguh Ini

Kunjungi GIIAS 2026, Menko Airlangga Kepincut SUV Tangguh Ini
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Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kunjungi Booth JETOUR di GIIAS 2026. Foto: source for JPNN

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengujungi booth Jetour di GIIAS 2026.

Eks Ketua Partai Ketua Golkar itu meninjau langsung jajaran produk Jetour, termasuk T2 i-DM yang baru saja diluncurkan di Indonesia.

Menko Airlangga menyoroti Jetour T2 yang pernah digunakan sebagai kendaraan resmi pada KTT G20 di Afrika Selatan, sekaligus menunjukkan bahwa model tersebut telah memiliki rekam jejak dalam mendukung mobilitas pada ajang internasional bergengsi.

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President Director PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap perjalanan Jetour di Indonesia.

"Kunjungan Airlangga Hartarto menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan produk berstandar global bagi konsumen Indonesia.

Kehadiran Jetour T2 i-DM di GIIAS 2026 tidak hanya membawa teknologi plug-in hybrid terbaru, tetapi juga melanjutkan reputasi T2 yang telah memperoleh pengakuan internasional melalui berbagai pencapaian di pasar global,” sambungnya.

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Hingga saat ini, model tersebut telah membukukan penjualan kumulatif lebih dari 500.000 unit secara global dalam 33 bulan.

Selain dipercaya sebagai kendaraan resmi KTT G20 Afrika Selatan, Jetour juga digunakan sebagai kendaraan kepolisian di sejumlah negara, seperti Angola dan Uni Emirat Arab, serta menjadi kendaraan resmi pada berbagai ajang internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengujungi booth Jetour di GIIAS 2026.

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