Kunjungi Gresik, Menko PM Soroti Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro

jpnn.com, GRESIK - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyoroti penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan dan pemberdayaan usaha ultra mikro saat mengunjungi Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut melihat langsung pengembangan usaha masyarakat di kawasan Pulau Mengare.

Desa Watuagung memiliki potensi ekonomi berbasis perikanan, pertambakan, perdagangan hasil laut, dan produk olahan.

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Berdasarkan data BPS 2025, desa tersebut memiliki sekitar 3.000 penduduk, dengan 1.492 di antaranya perempuan. Sebanyak 60 persen perempuan di wilayah tersebut tercatat sebagai nasabah PNM Mekaar.

Bagi PNM, pembiayaan menjadi salah satu akses awal untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha.

Namun, dukungan tersebut dilanjutkan dengan pemberdayaan melalui pendampingan agar nasabah dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, pemasaran, hingga legalitas usaha.

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Salah satu nasabah yang mengembangkan usahanya adalah Lisminah, pelaku usaha pembuatan terasi yang dijalankan secara turun-temurun.

Melalui dukungan PNM Mekaar, usaha tersebut berkembang dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, dan pemasaran hingga menjadi sumber pendapatan utama keluarga serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.