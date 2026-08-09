menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Kunjungi Gresik, Menko PM Soroti Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro

Kunjungi Gresik, Menko PM Soroti Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro

Kunjungi Gresik, Menko PM Soroti Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menko PM Muhaimin Iskandar menyoroti pemberdayaan usaha ultra mikro saat mengunjungi Desa Watuagung. Foto: PNM

jpnn.com, GRESIK - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyoroti penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan dan pemberdayaan usaha ultra mikro saat mengunjungi Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut melihat langsung pengembangan usaha masyarakat di kawasan Pulau Mengare.

Desa Watuagung memiliki potensi ekonomi berbasis perikanan, pertambakan, perdagangan hasil laut, dan produk olahan.

Baca Juga:

Berdasarkan data BPS 2025, desa tersebut memiliki sekitar 3.000 penduduk, dengan 1.492 di antaranya perempuan. Sebanyak 60 persen perempuan di wilayah tersebut tercatat sebagai nasabah PNM Mekaar.

Bagi PNM, pembiayaan menjadi salah satu akses awal untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha.

Namun, dukungan tersebut dilanjutkan dengan pemberdayaan melalui pendampingan agar nasabah dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, pemasaran, hingga legalitas usaha.

Baca Juga:

Salah satu nasabah yang mengembangkan usahanya adalah Lisminah, pelaku usaha pembuatan terasi yang dijalankan secara turun-temurun.

Melalui dukungan PNM Mekaar, usaha tersebut berkembang dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, dan pemasaran hingga menjadi sumber pendapatan utama keluarga serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Menko PM Muhaimin Iskandar menyoroti pemberdayaan usaha ultra mikro saat mengunjungi Desa Watuagung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI