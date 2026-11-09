Kunjungi IWIP, Menaker Dorong Sinergi Pemerintah dan Industri Cetak SDM Unggul
jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada 1–2 November 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Yassierli menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Strategis Pembangunan Tenaga Kerja Kompeten antara Kementerian Ketenagakerjaan dan IWIP.
Dia juga memberikan kuliah umum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada karyawan serta meninjau fasilitas pelatihan alat berat milik perusahaan.
Presiden Direktur IWIP Kevin He bersama jajaran manajemen turut mendampingi Menaker untuk melihat program pelatihan yang disiapkan perusahaan bagi calon tenaga kerja lokal.
Sejak 2019 hingga Oktober 2026, program tersebut telah diikuti 71.808 peserta yang mendapatkan pelatihan dalam enam bidang keterampilan, yakni Dump Truck 10 Roda sebanyak 34.672 orang, Welder 16.739 orang, Excavator 9.945 orang, Loader 8.230 orang, Trailer 1.173 orang, dan Forklift 1.049 orang.
Program pelatihan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara gratis.
Peserta juga mendapatkan fasilitas konsumsi, akomodasi, asuransi kesehatan, alat pelindung diri (APD), serta sertifikat tanpa biaya. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka berkesempatan mengikuti proses seleksi untuk bekerja di perusahaan.
Menaker Yassierli mendorong kolaborasi pemerintah dan IWIP untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.
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