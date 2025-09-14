Kunjungi Kampung Adat Kuta, Menhut Menginap di Rumah Warga
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat banyak menghadirkan ilmu memitigasi perubahan iklim.
Hal demikian dikatakan Raja Juli saat melaksanakan kunjungan kerja di Kampung Adat Kuta, Jawa Barat, Sabtu (13/9).
"Kampung Adat Kuta ini sudah mencerminkan bagaimana mitigasi perubahan iklim yang nyata," kata dia dalam keterangan persnya, Minggu (14/9).
Raja Juli didampingi oleh Sekjen Kemenhut Mahfudz dan Penasihat Utama Menteri bidang Lingkungan dan Ekologi Willie Smits saat melaksanakan kunjungan.
Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu bersama warga makan liwet bersama dan berdiskusi terkait pengelolaan aren setelah kunjungan kerja.
Menhut selanjutnya bermalam di rumah seorang warga untuk menyerap aspirasi secara langsung serta merasakan suasana dan kondisi Kampung Adat Kuta.
"Saya ditawarkan setelah acara menginap di hotel, saya bilang enggak, saya ingin nginep di rumah penduduk, supaya sama-sama merasakan secara langsung apa yang selama ini bapak dan ibu rasakan," ujar Raja Juli.
Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Adat Kuta untuk belajar semua hal terkait menjaga alam Indonesia.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku belajar soal upaya melindungi alam ketika berkunjung ke Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jabar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menhut Ungkap Target Penanaman Mangrove pada 2025, Sebegini Luasnya
- Menhut Raja Antoni: Perhutanan Sosial Pastikan Kesimbangan Ekonomi dan Ekologi
- Perhutanan Sosial Jadi Program Strategis Dukung Asta Cita Prabowo
- Lewat Cara Ini Sal Priadi Suarakan Isu Perubahan Iklim
- Aziz Wellang Klarifikasi Soal Status Tersangka Kasus Pembalakan Liar
- Mewujudkan Arahan Prabowo, Menhut Target Bagikan 17 Juta Bibit Pohon