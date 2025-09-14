Kunjungi Kampung Adat Kuta, Menhut Menginap di Rumah Warga

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat banyak menghadirkan ilmu memitigasi perubahan iklim.

Hal demikian dikatakan Raja Juli saat melaksanakan kunjungan kerja di Kampung Adat Kuta, Jawa Barat, Sabtu (13/9).

"Kampung Adat Kuta ini sudah mencerminkan bagaimana mitigasi perubahan iklim yang nyata," kata dia dalam keterangan persnya, Minggu (14/9).

Raja Juli didampingi oleh Sekjen Kemenhut Mahfudz dan Penasihat Utama Menteri bidang Lingkungan dan Ekologi Willie Smits saat melaksanakan kunjungan.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu bersama warga makan liwet bersama dan berdiskusi terkait pengelolaan aren setelah kunjungan kerja.

Menhut selanjutnya bermalam di rumah seorang warga untuk menyerap aspirasi secara langsung serta merasakan suasana dan kondisi Kampung Adat Kuta.

"Saya ditawarkan setelah acara menginap di hotel, saya bilang enggak, saya ingin nginep di rumah penduduk, supaya sama-sama merasakan secara langsung apa yang selama ini bapak dan ibu rasakan," ujar Raja Juli.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Adat Kuta untuk belajar semua hal terkait menjaga alam Indonesia.