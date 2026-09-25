Kunjungi Kantor Telin di Los Angeles, Menkomdigi Dorong Ekosistem Digital RI Go Global

jpnn.com, LOS ANGELES - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengunjungi kantor PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kunjungan dilakukan dalam rangka meninjau peran Telin dalam memperkuat konektivitas Indonesia sekaligus menjadi penghubung strategis ke ekosistem digital global.

Agenda ini turut menjadi momentum untuk melihat perkembangan bisnis dan infrastruktur Telin serta mendorong sinergi pemerintah dan industri dalam membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia di pasar internasional.

Dalam agenda kunjungan, Menkomdigi Meutya Hafid bersama CEO Telin Abdul Rahman Ansyori dan jajaran manajemen berdiskusi mengenai penguatan posisi Telin sebagai pemain konektivitas global, mencakup pengembangan infrastruktur digital, perluasan kemitraan strategis, serta peluang untuk menghubungkan Indonesia dengan pusat-pusat ekonomi dan teknologi dunia.

Pembahasan ini mencerminkan semakin pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam membangun ekosistem digital yang terhubung secara global dan memiliki daya saing.

“Indonesia tidak bisa berjalan sendiri di tengah perkembangan ekosistem digital global," kata Menkomdigi Meutya Hafid.

Baca Juga: Telin Perluas Jejak Ekosistem Digital Global Lewat 4 Kemitraan Strategis di BATIC 2026

Menkomdigi Meutya menyampaikan Indonesia harus terus terhubung, membuka ruang kolaborasi, dan memastikan menjadi bagian aktif dari perkembangan teknologi dunia.

"Karena itu, kami mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk semakin hadir di pasar global, membangun kemitraan strategis, serta membawa peluang, teknologi, dan investasi kembali ke Indonesia. Telin adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan Indonesia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Meutya Hafid.