Kunjungi Kontingen Jateng di Jamnas, Gubernur Luthfi: Pramuka Mencetak Pemimpin Masa Depan
jpnn.com - CIBUBUR - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyapa kontingen Pramuka Penggalang dari daerahnya yang mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) ke-XII di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Jumat, 14 Agustus 2026.
Luthfi yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jateng itu memberikan lecutan pesan sarat motivasi.
"Adik-adik yang datang ke sini, dicetak untuk menjadi pemimpin saat pulang ke Jawa Tengah dan kabupaten/kota masing-masing. Kalian akan dididik bersikap mandiri, terampil, punya daya kreasi, serta punya motivasi, sehingga bisa membanggakan diri sendiri dan orang lain," katanya.
Luthfi menuturkan bahwa para Penggalang harus mampu menunjukkan sikap, perilaku, tindak-tanduk, dan tutur kata sesuai dengan yang diajarkan dalam kepramukaan.
Selain itu, pegiat pramuka juga harus mampu mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya, baik secara individu maupun kelompok.
Menurut dia, Jamnas juga menjadi momentum untuk bersosialisasi dengan perwakilan dari provinsi lain di Indonesia.
"Ceritakan tentang Jawa Tengah, ceritakan kabupaten/kota, ceritakan daerah asal. Anda Pramuka Penggalang yang merupakan wakil atau duta-duta provinsi Jawa Tengah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga berdialog dengan adik-adik Pramuka Penggalang Jawa Tengah.
Alfiah senang karena Gubernur Ahmad Luthfi datang langsung menyapa dan memberikan semangat.
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