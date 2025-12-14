Kunjungi Korban Bencana Sumatra & Bagikan Bantuan, Raffi Ahmad: Hati Ini Campur Aduk Rasanya

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunjungi sejumlah lokasi Bencana Sumatra pada Minggu.

Ia datang membawa bantuan untuk dibagikan kepada para korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatra secara langsung.

"Hati ini campur aduk rasanya, hari ini saya berkesempatan bertemu langsung dengan saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, didampingi Bupati Aceh Tamiang," katanya melalui keterangan di Jakarta.

Selebriti papan atas Indonesia itu, mengaku menyaksikan sendiri keteguhan hati masyarakat yang sedang diuji, serta kerja keras para petugas, relawan dan seluruh pihak yang tanpa lelah hadir di garis depan.

Menurut dia, semangat gotong royong dan kepedulian yang tetap menyala menjadi kekuatan utama bagi Aceh Tamiang untuk bangkit, meskipun dibarengi dengan berbagai macam keterbatasan.

"Seluruh pihak bersatu untuk berupaya mempercepat proses pemulihan agar kehidupan dapat kembali berjalan dengan baik. Setiap langkah dilakukan dengan harapan, setiap ikhtiar diiringi doa, insyaallah ??kondisi akan berangsur pulih seperti sedia kala," ujarnya.

Pejabat negara ini, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh Tamiang atas ketabahan, kehangatan dan kekuatan yang ditunjukkan di masa sulit ini.

"Semoga bantuan yang kami sampaikan dapat sedikit meringankan beban dan memberi semangat untuk terus bertahan. Sampai kapan pun, saya akan selalu bersama masyarakat Aceh Tamiang, saling menguatkan, saling mendoakan, dan berharap agar masa masa sulit ini segera berlalu," ucapnya.