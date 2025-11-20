Kunjungi Pabrik AQUA, Pengelola Masjid Istiqlal Puji Mutu & Jaminan Halal Produk

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bidang Peribadatan Masjid Istiqlal, Dr. Bukhori Sail Attahiri, Lc.MA, memuji transparansi standar operasi AQUA.

Menurut dia, Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, menjelaskan seluruh proses produksi saat kunjungan Perwakilan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dan Istiqlal Global Fund (IGF) baru baru ini.

Dr. Bukhori Sail menyebut mulai dari perlindungan sumber air pegunungan hingga proses pengisian botol yang dilakukan secara otomatis dan higienis.

“Kami melihat langsung bagaimana AQUA menjaga kemurnian sumber air pegunungan serta menjalankan proses produksi dengan prosedur yang ketat. Transparansi yang ditunjukkan AQUA menegaskan bahwa kualitas produk benar-benar dijaga,” ujar Dr. Bukhori Sail dikutip, Kamis (20/11).

Dr. Bukhori Sail menyebut keterbukaan AQUA dalam menunjukkan seluruh proses produksi menjadi nilai penting bagi Masjid Istiqlal sebagai mitra penyedia air minum.

“Kami ingin memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi jemaah berasal dari proses yang halal, higienis, dan terpercaya. Hari ini kami menyaksikan sendiri komitmen tersebut,” kata Dr. Bukhori Sail.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa air minum yang digunakan di Kawasan Masjid Istiqlal memenuhi standar mutu, higienitas, dan kehalalan yang tinggi,” imbuhnya.

Selain meninjau fasilitas produksi, rombongan juga menerima paparan mengenai berbagai program sosial yang dijalankan AQUA. Dr. Bukhori menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan umat.