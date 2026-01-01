menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Kunjungi Penyintas Gempa NTT, Kaesang Sempat Main Catur dengan Anak-Anak

Kunjungi Penyintas Gempa NTT, Kaesang Sempat Main Catur dengan Anak-Anak

Kunjungi Penyintas Gempa NTT, Kaesang Sempat Main Catur dengan Anak-Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bermain dengan anak-anak penyintas bencana gempa bumi di Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT. Foto: dok sumber

jpnn.com, SIKKA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bermain dengan anak-anak penyintas bencana gempa bumi di Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT.

Tiba di Desa Rokirole, Kaesang mengajak anak-anak untuk bermain. Beberapa permainan yang dimainkan antara lain ular tangga dan catur.

"Kamu siapa namanya? Serena, Nia. Kamu siapa? Pedro. Ayo main,” ujar Kaesang ke anak-anak.

Baca Juga:

"Aku mau main ini, main ular tangga,” kata anak-anak.

Anak-anak antusias menyambut ajakan bermain Kaesang. Tawa mereka juga sesekali terdengar.

Setelah bermain, Kaesang membagikan ratusan mainan untuk anak-anak. Seluruh anak-anak senang saat Kaesang memberikan hadiah.

Baca Juga:

Pulau Palue berpenduduk kurang lebih 11 ribu jiwa dan terdampak gempa bumi pada Agustus lalu. Selain ratusan rumah rusak, akses jalan juga sempat terputus.

Kaesang mendampingi ayahnya, Jokowi, mengunjungi warga yang terdampak Gempa di Pulau Palue, Kab. Sikka, NTT. Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mendampingi mereka. (dil/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Tiba di Desa Rokirole, Kaesang mengajak anak-anak untuk bermain. Beberapa permainan yang dimainkan antara lain ular tangga dan catur


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI