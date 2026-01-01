Kunjungi Penyintas Gempa NTT, Kaesang Sempat Main Catur dengan Anak-Anak

jpnn.com, SIKKA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bermain dengan anak-anak penyintas bencana gempa bumi di Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT.

Tiba di Desa Rokirole, Kaesang mengajak anak-anak untuk bermain. Beberapa permainan yang dimainkan antara lain ular tangga dan catur.

"Kamu siapa namanya? Serena, Nia. Kamu siapa? Pedro. Ayo main,” ujar Kaesang ke anak-anak.

"Aku mau main ini, main ular tangga,” kata anak-anak.

Anak-anak antusias menyambut ajakan bermain Kaesang. Tawa mereka juga sesekali terdengar.

Setelah bermain, Kaesang membagikan ratusan mainan untuk anak-anak. Seluruh anak-anak senang saat Kaesang memberikan hadiah.

Pulau Palue berpenduduk kurang lebih 11 ribu jiwa dan terdampak gempa bumi pada Agustus lalu. Selain ratusan rumah rusak, akses jalan juga sempat terputus.

Kaesang mendampingi ayahnya, Jokowi, mengunjungi warga yang terdampak Gempa di Pulau Palue, Kab. Sikka, NTT. Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mendampingi mereka. (dil/jpnn)



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