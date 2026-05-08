Kunjungi Perajin Gambo, Feby Deru Dorong Produk Lokal Sumsel 'Go Global'

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Ketua TP PKK Sumatera Selatan sekaligus Ketua Dekranasda Sumsel, Feby Deru mengunjungi atau blusukan ke para perajin Gambo di Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (6/5).

Dalam kunjungan tersebut, Feby menyambangi Galeri Surya Gambo milik Sandi di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, serta Jumputan Gambo Ginde Sugih milik Endang.

Keduanya merupakan perajin yang konsisten mengolah limbah gambir menjadi kain jumputan bernilai ekonomi tinggi.

“Inilah karya ibu-ibu hebat Musi Banyuasin. Gambo bukan sekadar kain, tetapi juga cerita tentang perempuan yang menjaga alam dan merawat warisan,” ujar Feby saat meninjau proses pewarnaan alami dari limbah getah gambir.

Kain jumputan Gambo Toman dikenal memiliki warna cokelat alami yang ramah lingkungan. Berasal dari limbah gambir yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini diolah menjadi produk fesyen khas yang menjadi kebanggaan Sumatera Selatan.

Feby Deru juga berdialog langsung dengan Sandi dan Endang untuk mendengarkan proses serta tantangan dalam merintis usaha, mulai dari teknik menjumput, pewarnaan, hingga pemasaran produk.

Sebagai Ketua Dekranasda Sumsel, Feby menegaskan komitmennya untuk mengawal pengembangan Gambo Muba agar dapat naik kelas.

“Tugas kami adalah membantu dari hulu ke hilir. Desain harus dipercantik, kualitas dijaga, dan pasar diperluas. Dari Desa Toman, Gambo harus bisa menembus etalase dunia,” tegasnya.