Kunjungi Perbatasan RI–PNG, KSP Siap Kawal Pembangunan Kawasan dan Efektivitas Pos Lintas Batas Negara

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas logistik, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan Papua Selatan–Papua Nugini (PNG).

Langkah ini merupakan bagian dari pengawalan langsung terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari wilayah terdepan demi mewujudkan pemerataan ekonomi dan kedaulatan negara.

Melalui Kedeputian I KSP, rangkaian verifikasi dan peninjauan lapangan terpadu dilaksanakan pada 21–25 September 2026 bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Pemprov Papua Selatan, serta Pemkab Boven Digoel.

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Delegasi KSP yang turun langsung ke lapangan diperkuat oleh jajaran Tenaga Ahli Kedeputian I, yakni Christopher Nugroho, S.T., M.Si. (Tenaga Ahli Madya), Brigjen (Purn) Drs. Rohmad Nursahid, M.Si. (Tenaga Ahli Madya), dan Artinus Hulu, S.E., M.A. (Tenaga Ahli Muda).

Sementara itu, rombongan BNPP dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Drs. Amrullah M. Ridha, Dr. Drs. Agustin Sagala, M.Si., dan Malfam Rioktauya, S.E., M.M. Kementerian Luar Negeri diwakili Diplomat Ahli Madya Gunawan Nainggolan dan Nugraha Purniwana.

Rangkaian Kegiatan dan Hasil Pembahasan Strategis

Rangkaian kegiatan diawali pada *Senin (21/9)* melalui Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan di Merauke yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandu Kainakaimu. Rakor ini mengidentifikasi berbagai isu krusial, mulai dari perlindungan nelayan perbatasan, pemulangan WNI, hingga peluang strategis pemenuhan BBM untuk kawasan perbatasan dan ekspor ke PNG.

Rakor menyepakati pentingnya edukasi batas wilayah perairan, pendampingan hukum bagi nelayan, penguatan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, serta dukungan pusat untuk pemulangan WNI.