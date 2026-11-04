Kunjungi Pidie Jaya, Kasatgas Tito Karnavian Tinjau Tanggul Terdampak Banjir Susulan

jpnn.com, PIDIE JAYA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra meninjau tanggul sungai terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya.

Peninjauan ini untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan memetakan upaya penanganan yang perlu dilakukan.

Salah satu lokasi yang ditinjau tersebut, yaitu tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen.

Kasatgas Tito bersama rombongan menyusuri tanggul tersebut dan berdialog langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Asyari.

Selain itu, Kasatgas Tito juga meninjau tanggul Sungai Alue Keutapang yang juga terdampak banjir susulan.

Dia juga sempat meninjau lahan sawah rusak berat yang kini telah ditanami jagung di Desa Beuringen.

Dalam keterangannya, Kasatgas Tito menjelaskan bencana susulan seperti banjir menjadi hambatan terhadap upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra.

Sejumlah infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang sudah diperbaiki turut terdampak.