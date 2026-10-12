Kunjungi PIK & PIK2, Rombongan Mahasiswa Malaysia Pelajari Pembangunan Kawasan Modern

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 27 mahasiswa magister Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia melakukan kunjungan akademis ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 pada Kamis lalu (8/10/2026).

Para mahasiswa peserta program Master of Science in Integrated Construction Project Management tersebut menjadikan kawasan PIK dan PIK2 sebagai lokasi survei lapangan untuk mendukung penyelesaian tugas Integrated Simulation Project.

Kegiatan itu dimulai dari Signature Gallery PIK2. Rombongan mahasiswa asing tersebut mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kawasan melalui tayangan video yang memperkenalkan berbagai proyek dan fasilitas yang dikembangkan.

Sesi itu menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menggali informasi sebelum melihat langsung sejumlah lokasi pembangunan.

Pembangunan kawasan modern PIK dan PIK2 tidak hanya berkaitan dengan desain gedung dan infrastruktur. Di baliknya terdapat berbagai tahapan perencanaan, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi risiko yang perlu dipahami secara menyeluruh.

Berbagai pertanyaan muncul selama kegiatan berlangsung. Antusiasme itu menunjukkan ketertarikan peserta terhadap perencanaan dan pengelolaan kawasan dengan beragam fungsi.

Selanjutnya, rombongan meninjau sejumlah destinasi, antara lain, Spike Air Dome, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Little Siam, Indonesia Design District (IDD), dan CBD Beachwalk.