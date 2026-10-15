Kunjungi PLTP Kamojang, Tina Talisa Ungkap Sumber Air untuk Operasional

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Tina Talisa menyoroti aspek keamanan dan keberlanjutan pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia.

Hal itu disampaikan melalui kunjungannya ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat, untuk melihat langsung proses produksi listrik berbasis energi panas bumi atau geothermal.

“Menarik untuk memahami bagaimana kekayaan geologi Indonesia dapat menjadi sumber energi yang lebih bersih, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan listrik nasional serta transisi energi,” ujar Tina dikutip dari akun Instagram pribadinya @tina_talisa, Rabu (14/10).

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Dalam kunjungan tersebut, Komisaris Pertamina Patra Niaga itu juga memperoleh penjelasan mengenai proses pengeboran, pemanfaatan uap panas, hingga pengelolaan air dalam operasional PLTP.

Menurut dia, penjelasan itu memberikan gambaran mengenai perbedaan fluida yang berada di reservoir panas bumi dengan air tanah yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Reservoir adalah ruang atau tempat penyimpanan alami maupun buatan yang digunakan untuk menampung fluida, seperti minyak bumi, gas alam, air bersih, atau panas bumi, di bawah permukaan bumi ataupun dalam bentuk struktur penampungan.

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Manager Laboratory Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang Teza Permana menjelaskan bumi memiliki empat lapisan utama, yakni kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam.

Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik memiliki aktivitas vulkanik tinggi sehingga panas dari magma dapat memanaskan batuan di kerak bumi.