Kunjungi Ponpes Fathul Ma'ani, Kaesang Ajak Santri Bermain Kuis
jpnn.com, PANDEGLANG - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melanjutkan hari pertama Safari Ramadan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Fathul Ma'ani di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Setibanya di Ponpes Fathul Ma'ani, Kaesang berinteraksi dengan para santri. Ia juga memberikan kuis-kuis bernuansa Ramadan kepada para santri.

"Saya mau tebak-tebakan saja, ada hadiahnya. Mau gak?" kata Kaesang ke para santri Fathul Ma'ani.

"Mauuuu..." jawab para santri.

Akhirnya salah seorang santri diminta membaca Surat Al Ikhlas.

Kaesang datang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali dan beberapa pengurus DPP PSI lain.

Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah. DPW, DPD, hingga DPP melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia.

Safari Ramadan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi dengan pesantren-pesantren di berbagai daerah. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para guru agama, kyai, dan ulama yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa.

