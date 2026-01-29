Kunjungi Pos Pengungsi Korban Bencana, Pak Ganjar Dirindukan Warga Purbalingga

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah pos pengungsi bagi warga korban banjir di Purbalinga, Kamis (29/1).

Dengan penuh keramahan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun langsung berbaur bersama warga.

Lokasi pengungsian yang didatangi Ganjar, antara lain, Desa Sangkanayu di Kecamatan Mrebet, Vila Sambas dan Gunung Malang di Desa Serang (Kecamatan Karangreja), Desa Kutabawa di Kecamatan Karangreja, dan sejumlah lokasi lainnya.

Ganjar pun menanyakan kondisi para pengungsi, terutama untuk memastikan para pengungsi sehat, ada cukup makanan, dan kebutuhan lainnya terpenuhi.

"Bapak, ibu, sehat nggih (ya, red)? Makanan cukup, kan?” tanya Ganjar kepada para pengungsi di lokasi pengungsian Desa Serang.

Setidaknya ada 200 lebih pengungsi yang didominasi lansia dan anak-anak di di lokasi pengungsian tersebut.

Gubernur Jateng periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu juga menyemangati warga di pengungsian.

“Yang sabar, ya. Semoga segera pulih kembali," katanya.