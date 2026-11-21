jpnn.com, JAMBI - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berpesan kepada seluruh keluarga bisa menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak.

Alasannya, kondisi ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi dan tumbuh dengan optimal.

Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menyampaikan pesannya itu saat mengunjungi salah satu posyandu di Jambi pada Jumat (20/11/2026).

“Gizi ini penting ibu-ibu semua. Orang tuanya boleh susah, orang tuanya boleh miskin, tetapi anak kita enggak boleh susah kayak kita,” ujar Mas Dar di depan para petugas dan pengunjung posyandu.

Tokoh nasional dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, itu mendorong para orang tua menjamin gizi anak-anak mereka. Meski hidup susah, para orang tua tetap ingin anaknya hidup lebih layak, termasuk dalam hal makanan.

“Orang tuanya boleh makan nasi garam, tetapi anaknya harus makan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mas Dar menekankan bahwa anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

Oleh karna itu, anak-anak harus diberi asupan makanan bergizi sejak dini untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kesehatan dalam jangka panjang.