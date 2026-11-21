jpnn.com, JAMBI - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menceritakan tentang masih banyaknya murid yang tidak menyarap sebelum berangkat ke sekolah. Menurut dia, kondisi yang ditemui di berbagai daerah itu menjadi salah satu alasan penting Presiden Prabowo Subianto menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mas Dar -panggilan kondang Sudaryono- menuturkan hal itu saat mengunjungi SDN 07 Jambi di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Salah satu tokoh kepercayaan Presiden Prabowo itu mengungkapkan hingga saat ini sebagian peserta didik di berbagai daerah terpaksa memulai aktivitas belajar dengan kondisi perut kosong.

“Kita harus mengakui bahwa banyak sekolah di belahan Indonesia, di daerah-daerah, memang MBG ini sangat berarti. Banyak anak-anak siswa didik kita yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” ujar Mas Dar pada hari Jumat (20/11).

Alumnus SMA Taruna Nusantara itu menegaskan pemenuhan gizi anak merupakan salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak, tuturnya, membutuhkan asupan makanan bergizi untuk menunjang pertumbuhan, menjaga kesehatan, dan mendukung kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk belajar di sekolah.

Oleh karena itu, Mas Dar mengharapkan kehadiran MBG bisa membantu menjawab kebutuhan akan gizi bagi generasi penerus tersebut.

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Melalui penyediaan makanan bergizi, katanya, MBG menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan peserta didik memperoleh akses terhadap makanan bergizi, tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan masing-masing keluarga dalam menyediakan sarapan.

“Kita ingin memastikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat dan belajar dengan lebih baik,” tutur Mas Dar.