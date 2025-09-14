Kunjungi Sekolah di Buleleng, Ahok Bicara soal Pembelajaran Digital

jpnn.com, BULELENG - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan teknologi digital yang diterapkan di sekolah-sekolah akan membawa Indonesia mampu bersaing di level global.

Menurutnya, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ahok menilai teknologi menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong lompatan jauh (leapfrog) agar pendidikan di Indonesia bisa setara dengan negara-negara lain.

“Dengan adanya teknologi, kita bisa menyamakan dengan mereka (negara-negara lain),” kata Ahok, saat melihat pembelajaran digital di SMPN 1 Sukasada, Buleleng, Bali, baru-baru ini.



Dalam kunjungan itu, hadir pula Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, dan anggota Komisi II DPRD Bali, Drs. Gede Kusuma Putera, A.K., M.B.A., M.M.

SMPN 1 Sukasada yang dikunjungi Ahok merupakan satu-satunya kandidat sekolah Rujukan Google di Bali.

Artinya, sekolah tersebut telah mendapat penghargaan di tingkat nasional sebagai sekolah yang telah menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara inovatif menggunakan teknologi Google.

Di sekolah itu, sebanyak 18 guru telah mendapatkan sertifikasi internasional Google Certified Educator Level 1.

Ahok mengatakan sertifikasi yang dikantongi para guru ini akan membuka peluang yang lebih besar untuk bisa bersaing di tingkat global.

“Bayangkan, guru-guru di Buleleng, kalau dapat sertifikat level 3, dia bisa mengajar di seluruh dunia. Jadi, ini suatu pelatihan yang luar biasa. Ini akan membuat kita semakin maju,” kata Ahok.