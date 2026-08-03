Kunjungi Sekolah Rakyat Surabaya Garapan Waskita Karya, Menkeu Purbaya Bilang Begini

jpnn.com, SURABAYA - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Kota Surabaya di Jawa Timur yang dibangun PT Waskita Karya (Persero) Tbk sudah mulai digunakan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat meninjau langsung ke lokasi SRT 2 Kota Surabaya.

Tidak hanya memperhatikan kondisi bangunan, selama kunjungan dia pun berinteraksi langsung dengan para siswa.

"Sekolah Rakyat adalah salah satu modal untuk mendukung Indonesia emas," kata Purbaya saat kunjungan didampingi tim Waskita Karya.

Dirinya berharap, kesempatan belajar yang diperoleh para siswa ini dapat menjadi bekal untuk meraih masa depan lebih baik serta meningkatkan mobilitas sosial.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko mengatakan pengerjaan proyek SRT bukan sekadar menyelesaikan tugas, melainkan bagian dari investasi membangun bangsa.

Oleh karena itu, perseroan berusaha merampungkan sekolah berkapasitas 370 siswa ini secepat mungkin serta dengan hasil terbaik.

"Hampir 4.500 tenaga kerja kami kerahkan guna menyelesaikan proyek sekolah rakyat di Jawa Timur, termasuk SRT 2 Surabaya. Mereka bekerja siang dan malam secara bergantian demi mengejar bangunan agar bisa segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Agustus," ujar Paulus.