Kunjungi Sumedang, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Perkuat Penanganan TBC

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa.

Dia menyampaikan itu saat meninjau percepatan penanggulangan TBC di Rumah Sakit (RS) Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Wiyagus mengatakan penanganan TBC merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

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Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab memastikan tersedianya pelayanan kesehatan, baik melalui fasilitas milik pemerintah maupun swasta, agar dapat diakses oleh masyarakat.

"Kami di sini dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan berkait dengan pelayanan dasar," katanya.

Wiyagus menegaskan setiap kepala daerah wajib memprioritaskan urusan kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.