menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kunjungi TASPEN, Benchmark Bank Kalsel Pelajari Tata Kelola Kearsipan

Kunjungi TASPEN, Benchmark Bank Kalsel Pelajari Tata Kelola Kearsipan

Kunjungi TASPEN, Benchmark Bank Kalsel Pelajari Tata Kelola Kearsipan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan dari Bank Kalsel, Kamis (22/1). Foto: Dokumentasi Taspen

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan dari Bank Kalsel, Kamis (22/1).

Kegiatan ini merupakan upaya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam tata kelola kearsipan. 

Delegasi diterima secara langsung oleh Kepala Unit Kearsipan sekaligus Corporate Communication & Media Relations TASPEN Rizky Bachrudin.

Baca Juga:

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan manajemen kearsipan bukan sekadar penyimpanan dokumen, melainkan fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan korporasi. 

Kegiatan yang menjadi bagian dari komitmen bersama ini untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertata, aman, dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi ini, TASPEN berkomitmen membagikan pengalaman dalam mengelola arsip yang tidak hanya sekadar tersimpan, tapi juga mudah diakses dan terlindungi keamanannya sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)," kata Henra dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Baca Juga:

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Bank Kalsel mendalami terkait siklus hidup arsip di TASPEN, mulai dari tahap penciptaan arsip hingga penyusutan arsip, penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada tata naskah dinas, dan proses perekaman atau alih media digital untuk penunjang layanan operasional. 

Selain diskusi mengenai sistem dan kebijakan, tim Bank Kalsel juga meninjau langsung Record Center yang mengelola berbagai jenis aset informasi, mulai dari dokumen fisik, cetak biru (blueprint) dan jenis arsip lainnya. 

Delegasi Benchmark Bank Kalsel mengunjungi TASPEN untuk mempelajari tata kelola kearsipan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI