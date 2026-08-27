Kunjungi TASPEN, Delegasi Timor Leste Memperdalam Wawasan Pengelolaan Jaminan Sosial

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan Commissioner of the Civil Service Commission Timor Leste Jorge Paiva Araujo beserta tim di Kantor Pusat TASPEN, Jakarta, Senin (24/8).

Kedatangan delegasi Timor Leste tersebut disambut Direktur Perencanaan dan Aktuaria TASPEN Ibnu Hasyim untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pembayaran dan manfaat pensiun aparatur sipil negara, termasuk transformasi digital, reformasi sistem pensiun, dan peningkatan kualitas layanan.

Pengalaman TASPEN dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi referensi dalam mengembangkan layanan pensiun yang sesuai dengan kebutuhan aparatur sipil dan pensiunan di Timor Leste.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyambut positif dan mengapresiasi kunjungan Timor Leste sebagai momentum untuk memperluas wawasan dan menjalin kerja sama bagi kedua negara.

Dia memastikan TASPEN sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan jaminan sosial dan layanan pensiun ASN.

"Kunjungan ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai pengelolaan pensiun, khususnya bagaimana transformasi digital dan penguatan tata kelola dapat menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, aman, dan berorientasi pada kebutuhan peserta,” ujar Henra.

Kiprah TASPEN di tingkat regional turut memperkuat pengalaman perusahaan dalam pengelolaan jaminan sosial.

TASPEN pernah dipercaya sebagai Ketua pertama Asian Civil Service Pension Association (ACSPA) dan menjadi tuan rumah Asian Civil Service Pension Forum (ACSPF) 2023 di Jakarta, yang menjadi ruang bagi lembaga pengelola jaminan sosial di kawasan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.