Kunjungi Warga Terdampak Gempa NTT, Senator Angelo Distribusikan Bantuan DPD RI di Nagekeo Hingga Sikka

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Angelius Wake Kako, S.Pd.,M.Si mengunjungi masyarakat di daerah yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kehadiran Senator asal NTT itu di pengungsian masyarakat adalah untuk melihat secara langsung kondisi warga, mendata kerusakan yang terjadi, serta mencatat kebutuhan mendesak dalam proses penanganan dan pemulihan.

"Kami atas lembaga DPD RI sangat prihatin dan menyampaikan dukacita mendalam kepada masyarakat Flores atas peristiwa bencana yang terjadi. Atas arahan Pimpinan DPD RI sejak hari pertama kami langsung datang melihat kondisi masyarakat di beberapa Kabupaten terdampak," ujar wakil ketua Komite II DPD RI itu melalui keterangan resminya pada Selasa (18/08).

Angelo menjelaskan bahwa seperti biasa lembaga DPD RI mengirimkan bantuan yang disalurkan oleh para anggota dari daerah terkait. Bantuan dari DPD RI telah kami distribusikan ke beberapa wilayah di Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo.

"Bantuan DPD RI yang berasal dari potongan gaji setiap anggota setiap bulan telah kami salurkan. Kami atas nama masyarakat Flores menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Dan anggota DPD RI," ujar mantan aktivis PMKRI itu.

Menurutnya, kunjungan ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Namun, menjadi momentum untuk menyerap aspirasi, keluhan dan kebutuhan masyarakat terdampak.

"Semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi perhatian penting untuk diteruskan kepada pemerintah agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan berkelanjutan," tegasnya.

Selain itu, untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan RI ini, Angelo mengingatkan Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang memastikan setiap masyarakat mendapatkan perlindungan, perhatian dan kesempatan untuk bangkit dari bencana.(fri/jpnn)



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