Kunker ke Papua, Wapres Gibran Pilih Geber Yadea Velax H, Lihat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Agats, Kabupaten Asmat, Papua, pada Minggu (21/6).

Dalam kunjungan itu, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menggunakan motor listrik Yadea Velax untuk melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Agats.

Terlihat, eks Wali Kota Solo itu menggunakan helm hitam sebagai salah satu standar keselamatan berkendara dan kemeja lengan panjang berwarna cokelat.

Dalam siaran pers Yadea, Selasa (23/6), penggunaan kendaraan listrik Yadea dalam agenda itu menjadi gambaran semakin luasnya penerimaan kendaraan listrik sebagai salah satu pilihan mobilitas modern di Indonesia.

Terlebih, saat ini pemerintah berkomitmen mendorong inovasi kendaraan elektrifikasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan transportasi yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masa depan.

Hal ini turut disambut baik oleh produsen kendaraan listrik roda dua, Yadea.

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Mereka berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Yadea Velax ditenagai motor listrik 2.000 watt, baterai lithium berkapasitas besar, serta kemampuan jelajah yang mumpuni.