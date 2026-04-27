Kunker ke Sumut, BAZNAS dan DPR RI Dorong Efektivitas Program Sosial

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara guna memperkuat sinergi layanan sosial serta memastikan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di daerah.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Pimpinan Baznas RI Bidang Distribusi dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, di Kantor Gubernur Sumut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan program sosial, khususnya yang berkaitan dengan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Integrasi Program Zakat Diperkuat untuk Kesejahteraan Desa

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pengawasan di bidang agama, sosial, haji dan umrah, hingga pemberdayaan perempuan dan anak serta penanggulangan bencana.

Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf di Provinsi Sumatera Utara juga menjadi perhatian dalam pembahasan bersama antara Baznas, DPR RI, dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Baznas turut menyalurkan bantuan melalui Program Kita Jaga Usaha (KJU) yang menyasar pelaku usaha kecil, khususnya mustahik terdampak bencana.

Program KJU saat ini telah berjalan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat rentan.

Idy Muzayyad mengatakan kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen Baznas dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program yang dijalankan dapat menjangkau lebih luas masyarakat.