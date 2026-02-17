Kunker ke Washington DC, Prabowo Bakal Bertemu Donald Trump, Apa yang Akan Dibahas?
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam rilis resmi, Prabowo dan rombongan terbatas diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (16/2) kemarin.
Dalam Kunjungan ke Washington DC itu, Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.
Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.
Tak hanya itu, mereka juga akan melakukan sama strategis di berbagai bidang.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Adapun, Prabowo diketahui sudah tiga kali kunjungan kerja ke AS semenjak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu. (mcr4/jpnn)
Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Loyalis Prabowo Ini Beri Beasiswa Sarjana untuk 10 Anak Yatim Korban Longsor Bandung
- Prabowo ke Amerika Serikat Menemui Donald Trump
- Prabowo Bakal Hadiri KTT BoP, Legislator Ungkap Tiga Isu yang Perlu Didorong Indonesia
- Prabowo Sempat Rapat Terbatas Sebelum Berangkat ke Amerika
- Kabar Gembira, Trump Sebut Dewan Perdamaian Bakal Gelontorkan USD 5 Miliar untuk Gaza
- Peluang Teddy Jadi Cawapres Prabowo Menguat, Gibran atau AHY Bisa Tersingkir