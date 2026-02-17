menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Kunker ke Washington DC, Prabowo Bakal Bertemu Donald Trump, Apa yang Akan Dibahas?

Kunker ke Washington DC, Prabowo Bakal Bertemu Donald Trump, Apa yang Akan Dibahas?

Kunker ke Washington DC, Prabowo Bakal Bertemu Donald Trump, Apa yang Akan Dibahas?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo saat akan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (16/2) kemarin. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam rilis resmi, Prabowo dan rombongan terbatas diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (16/2) kemarin.

Dalam Kunjungan ke Washington DC itu, Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga:

Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.

Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.

Tak hanya itu, mereka juga akan melakukan sama strategis di berbagai bidang.

Baca Juga:

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Adapun, Prabowo diketahui sudah tiga kali kunjungan kerja ke AS semenjak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu. (mcr4/jpnn)

Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI