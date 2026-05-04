Kunker Perdana ke Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Jadi Gerakan Nasional

jpnn.com, PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat mendorong agar pendekatan Green Policingdikembangkan menjadi gerakan nasional dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja perdananya sejak dilantik.

Dalam kunjungan di Polda Riau tersebut, Menteri Jumhur meninjau langsung implementasi program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Program ini sudah dikembangkan oleh jajaran Polda Riau sebagai pendekatan penegakan hukum berbasis lingkungan.

“Kami perlu mendorong Green Policing menjadi gerakan nasional dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Jumhur Senin (4/4).

Ia menegaskan, perlindungan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Menurutnya, konsep Green Policing menjadi model sinergi yang relevan untuk diperluas di berbagai daerah di Indonesia.

“Perlindungan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri. Green Policing menjadi model kolaborasi yang perlu diperluas secara nasional,” tegasnya.