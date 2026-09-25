Kunspek ke Bali, Habib Aboe Minta Polda-Kejati Usut Tuntas Kasus Terkait Emas

jpnn.com - DENPASAR — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali.

Dia pun memberikan perhatian khusus terhadap dua perkara terkait emas yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Kedua kasus itu, yakni dugaan penipuan investasi emas yang diproses Polda Bali dan dugaan penyelundupan emas yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

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Dalam pertemuan dengan jajaran Polda Bali, Habib Aboe meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penipuan investasi emas yang disebut telah menimbulkan kerugian masyarakat dalam jumlah besar.

“Ditreskrimum Polda Bali saat ini sedang gencar mendalami kasus menonjol terkait dugaan penipuan investasi emas yang merugikan masyarakat. Lebih dari 93 orang menjadi korban, dengan kerugian lebih dari 7 miliar. Bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah posisi tersangka sudah teridentifikasi?” ujar Habib Aboe dalam siaran persnya, Jumat (25/9).

Menurut dia,, jumlah korban dan nilai kerugian yang disebut dalam perkara tersebut menunjukkan pentingnya penanganan secara serius serta kepastian mengenai perkembangan proses hukum.

Oleh karena itu, legislator komisi yang membidangi hukum itu meminta Polda Bali memberikan penjelasan mengenai posisi perkara dan langkah yang telah dilakukan penyidik.

Selain itu, Habib Aboe juga mendalami perkara dugaan penyelundupan emas yang sedang ditangani Kejati Bali.