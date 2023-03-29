Kuntadi Jadi Jampidsus, Ahmad Sahroni: Jangan Main Mata di Kasus Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Kuntadi sosok yang tepat menjabat posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah.

"Sangat baik sekali Kuntadi jadi Jampidsus pengganti Febrie," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (22/7).

Sahroni mengaku mengenal Kuntadi sebagai sosok berprinsip, sehingga bakal mampu menyelesaikan kasus korupsi dan TPPU terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Diketahui, kasus Febrie saat ini ditangani kejaksaan setelah kepolisian menyerahkan proses penyidikan pada Sabtu (11/7).

"Saya kenal dia punya intergritas kuat yang bisa selesaikan perkara mantan Jampidsus," ujarnya.

Sahroni pun berpesan kepada Kuntadi untuk tak main mata dalam mengusut kasus Febrie yang menuai sorotan publik.

Legislator fraksi NasDem itu berharap Kuntadi mampu menunjang kinerja positif yang membuat publik kembali percaya terhadap kejaksaan.

"Pak Kuntadi, pesan saya jangan main mata, ya, perkara besar ini dan buktilan ke masyarakat bahwa kejaksaan independen dan bisa selesaijan perkara ini dengan cepat dan cepat juga hadirkan ke publik mantan Jampidsus," kata dia.