Kunto Aji Mengajak Pendengar bERANI Update Kehidupan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Setelah merilis single bERANI, Kunto Aji melanjutkan perjalanan lagu tersebut melalui sebuah pengalaman bertajuk 'bERANI Update Kehidupan'.

Rangkaian acara tersebut diselenggarakan beberapa waktu lalu di Buku Akik, Yogyakarta.

Bukan sekadar perayaan rilis single, aktivitas ini dirancang sebagai ruang untuk mengalami bERANI secara lebih utuh lewat musik, percakapan, hingga pengalaman yang dapat dibawa pulang.

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Mengusung format intimate, bERANI Update Kehidupan sengaja mempertemukan Kunto Aji dan para pendengar dalam suasana yang lebih personal.

Dengan kapasitas yang dibatasi hanya untuk 25 peserta dengan syarat harus hafal lagu bERANI, acara itu membuka ruang untuk berbagi cerita, mendengarkan, dan merefleksikan pengalaman hidup bersama.

Salah satu pengalaman eksklusif yang dihadirkan dalam acara ini adalah Blind Book, sebuah buku tanpa identitas di bagian sampul yang menjadi interpretasi nyata dari lirik 'Simpan buku yang kuberi, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku'.

Melalui Blind Book, setiap peserta diajak menemukan makna mereka sendiri, sekaligus membawa pulang bagian dari perjalanan bERANI yang terus hidup, bahkan setelah acara selesai.

Selain Blind Book, peserta juga disuguhi Exclusive Zine bERANI x Buku Akik yang dirancang khusus untuk acara bERANI Update Kehidupan.