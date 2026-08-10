Kuota Pemain Asing Persib Penuh, Ada yang Harus Dieliminasi
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung saat ini resmi memiliki 12 pemain asing, setelah mendatangkan pemain baru, Danijel Lonsar dari Kroasia.
Kehadiran Loncar, praktis Persib kelebihan satu legiun, yang mana sesuai regulasi untuk didaftarkan dalam ajang Super League, hanya 11 nama asing saja.
Ke-12 nama itu di antaranya, Uilliam Barros (Brasil), Luciano Guaycochea (Argentina), Patricio Matricardi (Argentina), Julio Cesar (Brasil), Ramon Tanque (Brasil), Berguinho (Brasil).
Kemudian, Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Kroasia), Gakuto Notsuda (Jepang), Balsa Sekulic (Montenegro), Mariano Peralta (Argentina), dan Danijel Loncar (Kroasia).
Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat, Kuswara S Taryono mengatakan, nama-nama pemain yang akan didaftarkan untuk kompetisi Super League, sepenuhnya diserahkan kepada Pelatih Igor Tolic.
Saat ini, tim hanya berupaya memperkuat amunisi skuad yang pada musim depan kian menantang.
Perihal jumlah penggawa asing yang kelebihan, Kuswara menyerahkan kepada pelatih.
"Kalau tentang kuota, memang tetap ada regulasinya. Itu semuanya nanti diserahkan kepada pelatih," kata Kuswara saat ditemui di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Sabtu (8/8/2026).
Persib kelebihan kuota pemain asing untuk kompetisi Super League. Siapa pemain yang dipinjamkan atau dilepas Igor Tolic?
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