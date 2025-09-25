Kuota Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Cuma 8 Persen, PSSI: Tak Ideal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga merespons terkait minimnya kuota suporter timnas Indonesia di putaran keempat (round 4) Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti.

Arya menyebut kuota sebanyak delapan persen untuk suporter timnas Indonesia di putaran keempat jauh dari kata ideal.

Indonesia akan melakoni babak kualifikasi putaran keempat di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, melawan tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak.

Di laga pertama melawan tuan rumah Arab Saudi, suporter Indonesia hanya mendapat kuota tiket sebesar delapan persen (sekitar 4-5 ribu kursi) dari kapasitas stadion King Abdullah Sport City yang dapat menampung sampai 62 ribu penonton.

“Tidak, tidak ideal. Kami minta terus tambahan. Saya kemarin sudah koordinasi juga dengan teman-teman di Garuda diaspora. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk cepat tentukan siapa saja yang ingin membeli tiket. Nanti itu kami ajukan. Kami sudah beri tahu mereka,” kata Arya dalam acara playoff Media Cup PSSI 2025 di Jakarta, Kamis.

Dua laga ini merupakan laga terpenting Indonesia untuk mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, yang dimainkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni-Juli tahun depan.

Indonesia akan melawan tuan rumah Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB, lalu berjumpa Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB.

Peringkat pertama klasemen akhir grup (dari dua grup) akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, posisi kedua melaju ke putaran kelima babak kualifikasi, sementara tempat ketiga akan gugur.