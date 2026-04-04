Kupeluk Kamu Selamanya, Kisah Hangat Cinta Tanpa Syarat

jpnn.com, JAKARTA - Kuy Studios dan Aktina Film menghadirkan film drama keluarga terbaru yang berjudul Kupeluk Kamu Selamanya.

Film tersebut dibintangi oleh Hana Malasan, Ibnu Jamil, Fanny Ghassani, dan lainnya.

Dalam official trailer yang dirilis, Hana Malasan memerankan Naya, seorang Ibu tunggal yang berjuang sepenuh tenaga untuk anaknya, Aksa (Jared Ali). Di tengah itu, Bagaskara (Ibnu Jamil), Ayah Aksa, berupaya untuk memperebutkan hak asuhnya.

Di antara dinamika ‘perebutan’ hak asuh anak antara Naya dan Bagaskara, keduanya juga tetap berusaha selalu hadir untuk Aksa yang harus berjuang dengan kondisi penyakitnya.

Bagaimana Naya dan Bagaskara menyingkirkan ego mereka dan tetap menjadi orangtua yang baik untuk Aksa, seperti sebuah cinta yang tanpa syarat?

Sementara itu, official poster Kupeluk Kamu Selamanya merefleksikan judul film ini, yang memperlihatkan sebuah pelukan hangat yang berarti. Sebuah pesan bahwa seorang Ibu juga boleh memperlihatkan kerapuhannya, dan membutuhkan dukungan sesama Ibu.

Kupeluk Kamu Selamanya menjadi film layar lebar perdana Kuy Studios,.diproduseri oleh Dara Dwitanti dan aktris Dinda Hauw, sekaligus menjadi debut sebagai produser.

Film yang disutradarai oleh Pritagita Arianegara juga menjadi kolaborasi perdana Sean Gelael dan Angga Dwimas Sasongko sebagai produser eksekutif.