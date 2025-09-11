Kurang 2 Bulan Sejak Dirilis, AION UT Terima Lebih dari 2000 SPK

jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer GAC Indonesia Andry Ciu mengatakan kehadiran AION UT mendapat sambutan positif.

Hatchback listrik yang diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, akhir Juli lalu itu telah menerima lebih dari 2.000 SPK (surat pemesanan kendaraan).

“Sejak kami buka prapemesanan di GIIAS 2025, AION UT telah mengumpulkan lebih dari 2.000 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan)," kata Andry Ciu di Jakarta, Rabu (10/9).

Ribuan pemesanan itu, lanjut dia, masih didominasi wilayah Jabodetabek. Sisanya Pulau Jawa.

AION UT ditawarkan dalam dua pilihan varian, standard dengan jarak tempuh baterai hingga 400 km (NEDC) dijual seharga Rp 325 juta (OTR Jakarta).

Kemudian tipe premium dengan jarak tempuh 500 km (NEDC) seharga Rp 365 juta (OTR Jakarta).

Andry mengatakan hatchback listrik itu dirakit secara lokal di fasilitas manufaktur AION di kawasan Cikampek, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen.

"Pengiriman unit untuk batch pertama akan dilakukan pada akhir Oktober sebanyak 200 unit,” tambah Andry.