menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Kurang dari 24 Jam, Remaja yang Tenggelam di Sungai Kelingi Ditemukan, Innalillahi

Kurang dari 24 Jam, Remaja yang Tenggelam di Sungai Kelingi Ditemukan, Innalillahi

Kurang dari 24 Jam, Remaja yang Tenggelam di Sungai Kelingi Ditemukan, Innalillahi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Korban saat dievakuasi Tim SAR Gabungan ke perahu karet, Kamis (16/10/2025). Foto: Dokumen Basarnas Palembang.

jpnn.com - Kurang dari 24 jam, Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan Rizki (16), remaja yang tenggelam saat mandi di Sungai Kelingi, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, Kamis (16/10/25) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban ditemukan berada di dasar sungai tak jauh dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia.

"Benar, korban ditemukan sore tadi," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin. 

Baca Juga:

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa kerumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.

Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond. 

Baca Juga:

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Rabu (15/10/25) sekitar pukul 17.30 WIB, korban bersama dua orang temannya sedang nongkrong sambil makan mi instan di tepian sungai.

Namun, tiba-tiba korban atas nama Rizki dan Rapin memutuskan untuk mandi di sungai, sedangkan temannya Dodi tidak ikut mandi. 

Tim SAR Gabungan menemukan remaja yang tenggelam di Sungai Kelingi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kami turut berduka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI