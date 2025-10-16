Kurang dari 24 Jam, Remaja yang Tenggelam di Sungai Kelingi Ditemukan, Innalillahi
jpnn.com - Kurang dari 24 jam, Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan Rizki (16), remaja yang tenggelam saat mandi di Sungai Kelingi, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, Kamis (16/10/25) sekitar pukul 16.00 WIB.
Korban ditemukan berada di dasar sungai tak jauh dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia.
"Benar, korban ditemukan sore tadi," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.
Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa kerumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.
Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.
"Semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.
Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Rabu (15/10/25) sekitar pukul 17.30 WIB, korban bersama dua orang temannya sedang nongkrong sambil makan mi instan di tepian sungai.
Namun, tiba-tiba korban atas nama Rizki dan Rapin memutuskan untuk mandi di sungai, sedangkan temannya Dodi tidak ikut mandi.
Tim SAR Gabungan menemukan remaja yang tenggelam di Sungai Kelingi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kami turut berduka.
